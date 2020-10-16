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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:29:47 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzeri ve evlerindeki aramalarda, 251,8 gram esrar, 29,81 gram eroin, 1,53 gram sentetik uyuşturucu ile 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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