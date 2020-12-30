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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:38:28 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerileri ve evlerindeki aramalarda 66,14 gram metamfetamin, 50 sentetik uyuşturucu hap, 17,16 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 8,88 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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