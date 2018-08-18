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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:36
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli Osman Nuri Ö. (40) gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 19,25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:36
  1. uyuşturucu

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