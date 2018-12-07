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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan torbacıların üzerinden, 152,75 gram esrar, 2 ecstasy hap ve 0,86 gram skunk çıktı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:46
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen,1'i İran uyruklu  5 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerinde 152,75 gram esrar, 2 ecstasy hap ve 0,86 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:46
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