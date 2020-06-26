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Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu davasında 5 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:23:19 -
Eskişehir'de uyuşturucu davasında 5 sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3'ü tutuklu 5 sanığa, 6 yıl 1 ay 10 gün ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Zafer V, Ender Ç, Taner V. ile tutuksuz sanıklar Çağlar K, Mehmet Ç. ve sanık avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zafer V. ile Taner V'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Diğer tutuklu sanık Ender Ç'yi ise 6 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandıran heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklar Çağlar K. ve Mehmet Ç'nin de 6 yıl 10'ar ay hapsine hükmetti.

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