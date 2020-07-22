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Aktüel

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Verdikleri ilanlarla yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:07:54 -
Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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