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Gündem

Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı mı geldi? Valilikten açıklama

Eskişehir Valiliği, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı geldiği yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:58:00 -
Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı mı geldi? Valilikten açıklama

Sokağa çıkma yasaklarının geri döneceği haberlerinin ardından 1 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentileri sosyal medyayı salladı. Eskişehir'de de sokağa çıkma yasağı geldiği iddialarıyla ilgili olarak Eskişehir Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Eskişehir Valiliği yayılan sahte haber hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanalarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” diye vatandaşları uyardı.

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