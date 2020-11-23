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Aktüel Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 35 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 35 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:30:13 -
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 35 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 kişiye toplam 110 bin 250 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri tarafından denetimler yaptı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 35 kişiye toplam 110 bin 250 lira ceza uygulandı.

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