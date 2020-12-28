Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 284 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 21-28 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 284 kişiye 892 bin 419 lira ceza verildi.