Eskişehir'de şok görüntü! Türk bayrakları çöpe atıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, bir çöp konteynerinde, Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti'ye ait flamalar bulundu.

Şamlı Sokak'taki bir çöp konteynerinde, Türk bayrakları ile siyasi parti flamaları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Türk bayraklarının çöpe atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayrak ve flamalar ise belediye ekiplerince çöp konteynerinden alındı.

İYİ Parti Mihalıççık İlçe Başkanı Ahmet Tiryaki, parti binasından taşınma sürecinde seçimde ittifak yaptıkları CHP ve kendilerine ait kullanılmaz haldeki flamaları açılamayacak şekilde paketleyerek bina dışına bıraktıklarını söyledi.

"Partimizde o ebatlarda bayrak bulunmamaktadır"

Paketledikleri flamaların içinde Türk bayrağının olmadığını ileri süren Tiryaki, "Bunların içinde Türk bayrağı olmadığını görenler, kötü niyetle paketi yakın olan çöpün yanına çekerek içine Türk bayrakları karıştırıp görüntülemişler. Bu durum beni zor duruma düşürmek için yapılan bir harekettir. Zaten partimizde o ebatlarda bayrak bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.