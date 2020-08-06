  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:29:52 -
Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kamil G. (36) henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kamil G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı