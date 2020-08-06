Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kamil G. (36) henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Kamil G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.