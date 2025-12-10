  • İSTANBUL
Yerel

Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı

Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı

Eskişehir'de bir kuryenin motosiklet çantasında bulunan dürümü çalıp koşarak kaçan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saat 23.42'de Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir kurye, paket bırakmak için siparişte adresi yer alan apartmana girdi. Bu anı fırsat bilen bir şahıs, kurye motosikletinin yanına geldi. Motosikletin çantasını açıp içerisinde bulunan dürümü hızlıca alan şahıs, koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Apartmandan çıkınca durumu fark eden kurye, hırsızlığı yapan şahsın sokağa girerken kendisini gözetlediğini öne sürdü. Kurye, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
