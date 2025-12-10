Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı

İlginç olay, dün akşam saat 23.42'de Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir kurye, paket bırakmak için siparişte adresi yer alan apartmana girdi. Bu anı fırsat bilen bir şahıs, kurye motosikletinin yanına geldi. Motosikletin çantasını açıp içerisinde bulunan dürümü hızlıca alan şahıs, koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Apartmandan çıkınca durumu fark eden kurye, hırsızlığı yapan şahsın sokağa girerken kendisini gözetlediğini öne sürdü. Kurye, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.