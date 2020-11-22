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Aktüel Eskişehir'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu
Aktüel

Eskişehir'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:12:29 -
Eskişehir'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları için uyardı.

Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardımcı oldu. Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi.

Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.

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