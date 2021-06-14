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Gündem Eskişehir'de "PKK propagandası" gözaltısı
Gündem

Eskişehir'de "PKK propagandası" gözaltısı

Eskişehir'de 5 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 10:20:00 -
Eskişehir'de "PKK propagandası" gözaltısı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma sonrasında örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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