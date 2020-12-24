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Aktüel Eskişehir'de park halindeki atık kamyonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de park halindeki atık kamyonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:50:50 -
Eskişehir'de park halindeki atık kamyonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki bir atık kamyonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sazova Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli Batuhan A, gözaltına alındı.

Zanlının yapılan incelemesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının yanı sıra park halindeki bir atık kamyonunun çalınması olayına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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