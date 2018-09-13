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Eskişehir'de otomobille biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:29
Eskişehir'de otomobille biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ahmet Kuran idaresindeki biçerdöver, İnönü-Bozüyük karayolunun birinci kilometresinde Hidayet Şahan yönetimindeki 31 UH 343 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçta bulunan Döne Ak (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:29
  1. 1 ölü 3 yaralı
  2. Eskişehir
  3. trafik kazası

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