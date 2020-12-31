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Aktüel Eskişehir'de kumar oynayan 65 kişiye 284 bin 375 lira ceza
Aktüel

Eskişehir'de kumar oynayan 65 kişiye 284 bin 375 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:28:23 -
Eskişehir'de kumar oynayan 65 kişiye 284 bin 375 lira ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 65 kişiye, 284 bin 375 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hacıalibey ile Hoşnudiye mahallelerindeki bir dernek binası ile ruhsatsız iş yerine baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 284 bin 375 lira ceza verildi.

Dernek ile iş yeri sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.


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