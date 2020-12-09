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Aktüel Eskişehir'de komşusu tarafından darbedilen kişi öldü
Aktüel

Eskişehir'de komşusu tarafından darbedilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:23:12 -
Eskişehir'de komşusu tarafından darbedilen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de küfür etme meselesinden çıkan kavgada komşusunun darbettiği kişi hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi Şumlu Sokak'ta Recep Dal ile komşusu Soner B. arasında küfür etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Soner B, Recep Dal'ı darbetti.

Yaralanan Recep Dal, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından geldiği evinde bir süre sonra rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Soner B'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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