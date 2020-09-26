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Aktüel Eskişehir'de kiraladıkları evde silah üretimi yapan 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de kiraladıkları evde silah üretimi yapan 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:40:50 -
Eskişehir'de kiraladıkları evde silah üretimi yapan 2 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kiraladıkları evde silah üretimi yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı silah üretimi yaptıkları iddia edilen G.Ö. ile M.O. yakalandı.

Zanlıların yaşadığı evdeki aramada, çaydanlık, tencere gibi ev eşyalarının içerisine gizlenmiş, 29 kurusıkıdan bozma tabanca, 42 silah namlusu, 20 şarjör, 39 silah sürgüsü, 41 icra ve şarjör yayı, 46 farklı çaplarda tabanca fişeği, 5 horoz mekanizması, silah yapımı ve namlu açımında kullanılan çok sayıda mengene, kumpas, lehim makinesi, spiral makinesi, kılavuz, demir testeresi, icra mili, matkap ve matkap uçları ele geçirildi.

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