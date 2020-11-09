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Aktüel Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Zanlılara maske takmadıkları gerekçesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:49:38 -
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkisinde bulunan "Roma yerleşimi ve nekropolü" olarak tescilli 1. derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, 6 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine aykırı davranıp maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 400 lira idari ceza uygulandı.

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