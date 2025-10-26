  • İSTANBUL
Yerel Eskişehir’de imam hatip öğrencilerine camide uygulamalı eğitim! Mihrapta Gençler Var projesi hayata geçti
Eskişehir’de imam hatip öğrencilerine camide uygulamalı eğitim! Mihrapta Gençler Var projesi hayata geçti

Eskişehir’de yürütülen "Mihrapta Gençler Var" projesi kapsamında imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde namaz kıldırarak mesleki tecrübe kazandı. Proje, gençlerin dini eğitimlerini pratiğe dökmesine ve imamlık görevlerini deneyimlemelerine olanak sağlıyor. Öğrenciler, bu sayede hem liderlik hem de dini sorumluluk bilinci konusunda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Mihrapta Gençler Var" projesi ile "Mesleki Uygulama" etkinlikleri, Eskişehir Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii’nde gerçekleştirildi.

İmam Hatip Muhammed Akar’ın refakatinde yürütülen programda, Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri görev bilinciyle sahada uygulama deneyimi kazandı. Genç imam hatipler, cuma namazında hutbe okudu, namaz kıldırdı ve müezzinlik yaparak mihrap, minber ve kürsü tecrübesi edindi.

