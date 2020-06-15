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Aktüel

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:27:14 -
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Çamlıca Mahallesi'nde bazı evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nehir K, Handan U. ile Semra G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette Nehir K'nin 56, Handan U'nun 25 ve Semra G'nin 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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