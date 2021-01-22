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Yaşam Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Yaşam

Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Eskişehir’in Muttalıp Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Saatlerdir müdahalede bulunulan yangın söndürülemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 02:35:00 -
Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Eskişehir’de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, saatlerdir söndürülemiyor.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, Eskişehir’in Muttalıp Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevlere çok sayıda itfaiye ve bir hurda vinci ile müdahale ediliyor.

 

Fabrika içinde plastiklerin toplandığı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

 

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