Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 11 havacı asker gözaltında
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, biri ihraç edilen 11 havacı asker gözaltına alındı.12 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 16 havacı askere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
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