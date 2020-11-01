Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 28 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 28 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına operasyon düzenledi.
Ekipler, sosyal mesafe kuralını da ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye toplam 122 bin 500 lira ceza uyguladı.
Ayrıca, dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.