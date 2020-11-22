Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye para cezası uygulandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki dernek binasına operasyon düzenledi.
Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 20 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 87 bin 500 lira ceza uyguladı.
Dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.