Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.14 Ağustos 2018 Salı 15:11
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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