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Aktüel Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası
Aktüel

Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:47:20 -
Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan M. (21), maktul Okan Demiralay'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Eskişehir'de Ağustos 2019'da 71. Evler Mahallesi'nde Gökhan M. (21) husumetli olduğu ve tartıştığı Okan Demiralay'a (25) pompalı tüfekle ateş edip kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Demiralay kurtarılamamıştı. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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