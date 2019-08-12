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Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavga sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavga sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.


Olay, İstiklal Mahallesi’ne bulunan Porsuk Çayı kenarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Porsuk Çayı kenarında yürüyen İlhan Gök (18) ve üvey kardeşi Ümit Erdoğan ile B.A. (17) ve Erdem A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, B.A. üzerinde taşıdığı bıçakla İlhan Gök’ü göğsünden, Ümit Erdoğan’ı ise kolundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri İlhan Gök’ü Yunus Emre Devlet Hastanesine görürdü. İlhan Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaralı Ümit Erdoğan’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla alakalı çalışmalara başlayan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari cinayet zanlısı B.A. ile Erdem A.’yı saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
  1. doğa

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