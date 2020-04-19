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Aktüel

Eskişehir'de 7 bin 935 kişiye sosyal destek ödemesi yapıldı

2020-04-19 18:25:53 -
Eskişehir'de 7 bin 935 kişiye sosyal destek ödemesi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 7 bin 935 kişiye 1000'er liralık sosyal destek ödemesi yapıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde kentte 7 bin 935 kişiye 1000'er lira sosyal yardım ikinci faz ödemelerinin yapıldığı belirtilerek, ödemelerin, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara evlerinde teslim edildiği bildirildi.

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