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Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:06
Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan kutlama alanında askerler, törene katılan vatandaşları ve protokolü selamlayarak Zafer Bayramı’nı kutladı.


Daha sonra konuşan Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Aksöz, "Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun ulu önderin etrafında kenetlendiği milli birlik ve beraberlik içerisinde ’ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir. Bilindiği gibi 1’inci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi’yle yüce Türk ulusunun hür yaşama hakkı elinden alınmaya kalkışılmış, tarihin hiçbir döneminde esareti tatmamış bu yüce millet sömürme ve esaret altına alınmaya çalışılmıştır. Ancak Türk milletinin esir edilemez, Türk yurdunun parçalanamaz ve Türk ulusunun hür yaşama azminin engellenemez oluşu unutulmuştur" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmanın sonrası kutlama töreni, öğrencilerin halk oyunu gösterileri ile devam etti. Ardından askeri bando ve geçit töreni ile program sona erdi.


Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen törenie Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, vali yardımcıları, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:06
  1. odunpazarı

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