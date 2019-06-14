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Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar gördü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kalkanlı Mahallesinde binlerce dönüm ekili alan, dolu ve yağmur yağışından dolayı büyük zarar gördü.

14 Haziran 2019 Cuma 11:28
Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar gördü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kalkanlı Mahallesinde binlerce dönüm ekili alan, dolu ve yağmur yağışından dolayı büyük zarar gördü. Afetler dolayısıyla üreticiler milyonlarca lira zarara uğradı.


Son günlerde Eskişehir’de etkili olan yağışlar, çiftçilerin hasatlarının çöpe gitmesine neden oldu. Buğday, mısır gibi ürünlerin yanı sıra, damlama sulama borularının da kullanılamaz hale geldiği bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Ektikleri ürünlerin kullanılmaz hale geldiği köylerde yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım bekliyor.



“Maddi olarak 100 milyon zararımız var”


Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, maddi olarak 100 milyona yakın zararlarının olduğunu ifade ederek, “7 Haziran günü gece saat 21.00-22.00 arasında çok büyük bir afet meydana geldi. Sağ olsun bugün Kızılay Başkanımız geldi bizi ziyaret etti. İhtiyaçlarımızı sordu. Biz köy olarak çok mağdur durumdayız. Siz de görüyorsunuz alanı. Hasar yüzde 100. Bunun tohum masrafı, sulama masrafı ve çiftçinin hepsi bankaya borçlu şu anda. Bu da buğday veya mısır hasadına senetliydi. Buğday olarak bir şeyimiz kalmadı zaten. Bu yüzden çiftçinin borcunun ertelenmesini, hatta 5 seneye bölünmesini istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sağ olsunlar İl Tarım Müdürümüz geldi. Hasar tespitleri yaptılar. Maddi olarak 100 milyon zararımız vardır” şeklinde konuştu.



“Devletimiz her zaman çiftçinin yanındadır, gerekeni yapacaktır”


Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy bölgede incelemeler yaparak köy halkı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Temizsoy, " Biz burada Kızılay olarak milletimizin her zaman yanındayız. Çünkü Kızılay milletimiz sayesinde var olan bir kurum. Bugün buraya öncelikle manevi desteğimizi sunmaya geldik. Muhtarımıza ve ekinleri kullanılamaz hala gelen hemşehrilerimize destek olmaya geldik. Biz de Kızılay olarak buraya ne gibi yardımlar yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Yardımları değerlendirdikten sonra hayata geçireceğiz. Burada zarar çok büyük. Maddi boyuttan çok emek. Yaklaşık 1 yıllık bir emek heba oldu. Önümüzdeki yılın emeği de burada etkileniyor. Devletimiz her zaman çiftçinin yanındadır. Gerekeni yapacaktır” dedi.



"Sigorta olmuş olsaydı kısmen de olsa zararlarını burada giderebilirlerdi"


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise sigortanın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:


“Çevrede bulunan köylülerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Hakikatten büyük bir felaket. Gözle görülmeyince de durum tam tespit edilemiyor uzaktan. Bende 40-50’ye yakın fotoğraf olmasına rağmen bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Burada sigortanın çok önemi çıkıyor. Böyle bir kötü örneğin sigortalamaya teşvik etmesi gönül arzu etmez. Ancak sigorta olmuş olsaydı hiç olmazsa kısmen de olsa zararlarını burada giderebileceklerdi. Biz Eskişehir Ticaret Borsası olarak buradaki hasarın sigorta eksperleri tarafından tespit edilmesi ve bir an önce ödenmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Ayrıca bölgenin afet bölgesi ilan edilip bir takım teşviklerden yararlanılmış ve borçlanılmış durumlar var. Bir kısmı hibe, bir kısmı da çiftçimizin borcu. Hiç olmazsa bunların tamamının hibe olarak sağlanması veya bu borçların kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması gerekli mercileri uyaracağız. Buradaki arazinin yüzde 100’ünün zararlı olduğu konuşuluyor. Benim gördüğüm arazi burası. 15 bin dönüm arazi burası. Yüzde 60-70’e yakın hasarlı olan yerlerimiz var. Çevre köylerde de var. Bölgemizin tamamındaki arazi, örnekleyecek olursak hasar gören yerlerin tamamı120 bin dönüm civarında gibi gözüküyor.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:28
  1. odunpazarı
  2. fotoğraf

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