Eskişehir'de 11. Sivrihisar Hava Gösterileri başladı, Türk Yıldızları gösteri yaptı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri", Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nin "SHG Airshows" adıyla organize ettiği gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada merkezin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Buranın yalnızca hava gösterilerinin yapıldığı bir yer olmadığını, havacılık tarihini, gelişimini ve geleceğini de anlattığını belirten Yılmaz, "Buraya gençlerimiz özellikle çok ilgi gösteriyor. Bundan çok mutlu oluyorum." dedi.

Türk Yıldızları ve "Yeni Menekşe" gökyüzünde

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, etkinlikte gösteri yaptı. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağıyla gökyüzünde yerini aldı.

Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, Vietnam gazisi UH-1 helikopteri, P-51 Mustang ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde gösteri yaptı. Her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte 2 gün boyunca hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer alacak.

Vecihi 14'ün replikasını torunu Lee Vecihi Maxson uçurdu

Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936'da ürettiği ve adını taşıyan "Nu.D-36" eğitim uçağının replikası ile Vecihi Hürkuş tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak "Vecihi 14"ün replikası birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vecihi 14 replikasının kumandasında, Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson vardı.

Uçuşun ardından gazetecilere konuşan Maxson, çok duygusal bir uçuş yaptığını, büyükbabasının kendisiyle birlikte uçuyormuş gibi hissettiğini anlattı. Maxson, "Gerçek değil gibi hissediyorum, büyükbabamın uçağıyla uçtuğum için çok mutluyum. Uçaklar da burada çok iyi şovlar yaptılar. Hava da çok iyi, uçuş için daha iyisi olamazdı." dedi.

Vali Yılmaz da Hürkuş'u havacılık alanındaki ilk isim olarak anarak uçuşu, "O uçağın bugün replikasıyla torunu uçtu. Bu çok gurur verici bir şey." sözleriyle değerlendirdi.

92 yaşındaki Kıbrıs gazisi görev dönemindeki Douglas DC-3'ü izledi

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 92 yaşındaki emekli astsubay Reşat Çolak, görev yaptığı dönemde kullanılan ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde yer alan Douglas DC-3'ün gösterisini izledi. 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının destekleriyle gösterilere gelen Çolak, uçağı gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çolak, Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Muarrem Özen ve ekibine teşekkür ederek, "Her insanın bir sevgilisi vardır, benim sevgilim de bu uçak. Daha önce uçma şansım da olmuştu. Büyük zevk aldım. Eski anılarım canlandı." diye konuştu.

Gösteriler 20 Eylül Pazar günü sona erecek.