Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, toplam 5 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.

4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

5. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

Özel şartlar

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı istenen belgeler

1. Dilekçe (fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)

2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta)

3. Nüfs cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4. Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi.(Sonuç Açıklanma tarihinden itibaren 5(beş) yıl geçerlidir)

5. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulları Hariç)

6. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık) diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

7. Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.

8. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

9. Deneyime ilişkin belge.

10. Onaylı Hizmet Belgesi.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge)

11. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)

1. Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı /ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi’nin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.

2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa ya da yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.

6. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES :70

Yabancı Dil Puanı : Muaf

FAKÜLTELER İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM)

ALES :70

Yabancı Dil Puanı : 50

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım sınavı ne zaman?

İlk Başvuru Tarihi: 03.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 17.07.2019(Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.07.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 29.07.2019

Giriş Sınav Saati ve Yeri: Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.08.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://personel.ogu.edu.tr