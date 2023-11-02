İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum" diye belirtti.