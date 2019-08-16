Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden Güder’e ziyaret

Sosyal medya’da yaptıkları etkinler ile adlarından sıkça söz ettiren Eskimalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba ve yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, Eskimalatya’nın menfaatlerine yapılacak tüm çalışmalarda kendisinin yanında olacaklarını söyledi.

Eskimalatya Aşkı Grubu sosyal medya üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek Eskimalatya ile yapılan ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Eskimalatya’nın yeni ihtiyaçları ile ilgili Başkan Güder’den destek isteyen Eskimamalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba, "Malatyamızda Türkiye’mizdegönüller köprüsü kuran Eskimalatya Aşkı Grubu olarak Osman Güder Başkanımızı ziyarete geldik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduk. Bizler Eskimalatyalıyız ama Orduzuyuz, Hanımınçiftliğiyiz, Halikanlıyızbizler Malatyalı olarak hepimiz kardeşiz. Çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Hepsi bir olsun ve kardeş olsun.Battalgazi Belediye Başkanı OsmanGüder ’i yıllardır tanıyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubu olarak her zaman yanındayız . Kendisineinşallah güzel işler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Coğrafyaların insanların kaderi olduğuna inanıyoruz. Coğrafyalarınızıgüzelleştirirseniz kaderlerinizi güzelleştirmiş olursunuz. Battalgazi bizim coğrafyamız , Battalgazi bizimkaderimiz. Kaderimizi iyi yönlendirme adına elimizden geldiğinceBattalgazimizi iyi yerlere taşımak lazım. Bunuhep birlikte yapmalıyız. Bugüne kadar burada 15 yıl görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten tarihimizi, mirasımızı, kültürümüzü ayağa kaldırma adınaçok güzel icraatlara imza atmış oldular. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bayrağı yüksek yerlerde teslim aldık. Amacımız hedefimiz devraldığımız bu bayrağı daha yüksek yerlereçıkarmak.Battalgazimizde yaşayaninsanların yaşam standartlarınıyaşam kalitesini yükseltme adına başta Belediyemiz olmak üzere,SivilToplum Örgütleri ile birlikteBattalgazimize neler ilave edebiliriz ve kazandırabilirizbunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamdazaman diliminin belli aralıklar ile , sevdiğimiz dostlar ile arkadaşlar ile stk’ lar ile bileşenler ile bir araya gelerek, Battalgazimiz üzerindendüşüncelerimizi açığa çıkarma adına güzel şeyler oluşturma adına istişarelerde bulunuyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubunu özellikle sosyal medyadahep takip ediyoruz. Eskimalatya’nın güzelliklerini öne çıkarma adına ellerinden gelen gayreti ve çabayı sarf ediyorlar. Bundan dolayı dernek başkanı başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum.Güzel bir Battalgazi’de güzel bir yaşam sürdürmek adına gayret göstereceğiz” diye konuştu.