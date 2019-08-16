0553 313 94 23

Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden Güder’e ziyaret

Sosyal medya’da yaptıkları etkinler ile adlarından sıkça söz ettiren Eskimalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba ve yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, Eskimalatya’nın menfaatlerine yapılacak tüm çalışmalarda kendisinin yanında olacaklarını söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:41
Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden Güder’e ziyaret

Sosyal medya’da yaptıkları etkinler ile adlarından sıkça söz ettiren Eskimalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba ve yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, Eskimalatya’nın menfaatlerine yapılacak tüm çalışmalarda kendisinin yanında olacaklarını söyledi.


Eskimalatya Aşkı Grubu sosyal medya üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek Eskimalatya ile yapılan ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Eskimalatya’nın yeni ihtiyaçları ile ilgili Başkan Güder’den destek isteyen Eskimamalatya Aşkı Grubu Başkanı Nedim Ulubaba, "Malatyamızda Türkiye’mizdegönüller köprüsü kuran Eskimalatya Aşkı Grubu olarak Osman Güder Başkanımızı ziyarete geldik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduk. Bizler Eskimalatyalıyız ama Orduzuyuz, Hanımınçiftliğiyiz, Halikanlıyızbizler Malatyalı olarak hepimiz kardeşiz. Çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Hepsi bir olsun ve kardeş olsun.Battalgazi Belediye Başkanı OsmanGüder ’i yıllardır tanıyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubu olarak her zaman yanındayız . Kendisineinşallah güzel işler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Coğrafyaların insanların kaderi olduğuna inanıyoruz. Coğrafyalarınızıgüzelleştirirseniz kaderlerinizi güzelleştirmiş olursunuz. Battalgazi bizim coğrafyamız , Battalgazi bizimkaderimiz. Kaderimizi iyi yönlendirme adına elimizden geldiğinceBattalgazimizi iyi yerlere taşımak lazım. Bunuhep birlikte yapmalıyız. Bugüne kadar burada 15 yıl görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten tarihimizi, mirasımızı, kültürümüzü ayağa kaldırma adınaçok güzel icraatlara imza atmış oldular. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bayrağı yüksek yerlerde teslim aldık. Amacımız hedefimiz devraldığımız bu bayrağı daha yüksek yerlereçıkarmak.Battalgazimizde yaşayaninsanların yaşam standartlarınıyaşam kalitesini yükseltme adına başta Belediyemiz olmak üzere,SivilToplum Örgütleri ile birlikteBattalgazimize neler ilave edebiliriz ve kazandırabilirizbunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamdazaman diliminin belli aralıklar ile , sevdiğimiz dostlar ile arkadaşlar ile stk’ lar ile bileşenler ile bir araya gelerek, Battalgazimiz üzerindendüşüncelerimizi açığa çıkarma adına güzel şeyler oluşturma adına istişarelerde bulunuyoruz. Eskimalatya Aşkı Grubunu özellikle sosyal medyadahep takip ediyoruz. Eskimalatya’nın güzelliklerini öne çıkarma adına ellerinden gelen gayreti ve çabayı sarf ediyorlar. Bundan dolayı dernek başkanı başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum.Güzel bir Battalgazi’de güzel bir yaşam sürdürmek adına gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek
    1. Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek
    2. Bayburt’ta minibüs ile otomobil..
    3. Erken emekli olma şartları nedir?..
    4. PKK’ya ait 13 hedef vuruldu
    5. Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
    6. Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar!..
    7. Belediye ihale ilanları 2019
    8. Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden..
    9. Emniyet ekipleri bayramda tedbiri..
    10. Şehitler için mevlit okundu
    11. Germencik tanıtılacak, çiftçi kazanacak
    12. Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar..
    13. Bayburt'ta minibüs ile otomobil..
    14. İsrail askerleri Batı Şeria'daki..
    15. Yemek pişirirken ateşe düşen kadın..
    16. Murat Kazanasmaz kimdir? İBB Murat..
    17. İstanbul'da korkutan yangın! Tahliye..
    18. Alman Kriminal Dairesi Başkanı..
    19. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    20. Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına..
    21. Manavgat’taki orman yangınında yaralar..
    22. Çarptığı köpeği veterinere götürdü
    23. Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine..
    24. Tosya’da kayganlaşan yolda kazalar..
    25. Başkentte anne ve çocuğuna otobüs..
    26. Bakan Dönmez’in adı o caddeye verildi
    27. Ümraniye’de 18 katlı binanın onuncu..
    28. Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
    29. Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı
    30. İhaleler iptal edilebiliyor mu?
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler