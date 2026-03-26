Eskiden tüp ve yağ, şimdi ise altın kuyruğu!

Kocaeli'de bir sokak röportajına yansıyan görüntülerde, kuyumcu önündeki kalabalığı gören bir vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Kalabalığı ilk başta bedava bir şey dağıtılıyor ya da pide kuyruğu sanan vatandaş, "60 yaşındayım, hayatımda ilk defa altın için kuyruk gördüm" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"Millet aç" diyen troller bu görüntülere ne diyecek?

CHP trollerinin ve muhalefet kanadının "Ekonomik kriz" söylemlerine tezat oluşturan görüntülerde, her kesimden vatandaşın kuyumcu dükkanlarına akın ettiği görüldü. Özellikle gram altın ve diğer ziynet eşyalarına olan yoğun talep, vatandaşın alım gücünün sanılanın aksine yerinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Altın alabilmek için saatlerce beklediler

Röportajda konuşan diğer vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı:

"Saatlerdir gram altın arıyoruz, bazı yerlerde kalmamış."

"Şu an fiyatlar uygun, ileride yükselirse bozdururuz diye yatırım yapıyoruz."

"Milletin elinde para var ki bu kuyruklar oluşuyor."

Daha önce yağ ve tüp gibi temel ihtiyaçlar için günlerce beklenen Türkiye'den, bugün yatırım amaçlı altın kuyruklarının oluştuğu bir Türkiye tablosu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.