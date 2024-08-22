Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı

Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka sistemi Japonya’ya ihraç edildi.

Teknoloji üretimine ağırlık veren Türkiye, artık sektörün önde gelen ülkelerine ihraç yapmaya başladı. Özellikle yapay zeka alanında gelişme gösteren Türk mühendisler, teknoloji devi Japonya’ya ürün sattı.

Robotlar için yapay zeka

Son yıllarda ülkelerin en önemli önceliklerinden biri de ürettikleri ürünlerle ilgili hataları en aza indirmek.

Maliyet, enerji tasarrufu ve personel verimliliği artık ön planda.

TRT Haber'in aktardığına göre, Türk mühendislerce geliştirilen ‘Covision’ isimli sistem tüm bu süreci çok gelişmiş yapay zekaya sahip robotlarla tamamlıyor.

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Sistem halihazırda Japonya’da kullanılıyor.