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Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!

Yeni Akit Gazetesi, bu Kurban Bayramı'nda Keçiören Belediyesi Huzurevini ziyaret ederek ömürlerinin güz dönemine gelmiş insanlarla sohbet etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:01
Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!

Ömürlerinin güz dönemine gelmiş insanlar, bayram sabahı kapıya bakıp ellerinde çiçeklerle ziyaretlerine gelecek evlat ve torunlarını bekliyorlar. Yeni Akit Gazetesi bu bayram da Keçiören Belediyesi Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Huzurevine mescidden dolayı geldiğini ifade eden Feyzullah Utlu, “Çocuklarımdan çok razıyım. Çünkü ben onlara hiç haram yedirmedim. Yalnız yegane beni huzurevine mescid çekti. Çünkü köyler büyük şehirlere taşındığından camilerde cemaat yok hoca her zaman bulunmuyor. Dolayısıyla da ben bu yüzden sıkıntı çektim. Bu yerleri yaptıranlardan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Burda çok rahatız. Bu rahatlığı evimde bulmadım. Evimde olduğum zaman sabah kalkacağım çay yapacağım. Bulaşık yıkayacağım. Ama burada bu hizmetlerin hepsi görülüyor. 5 vakit namazın hepsini şimdi mescidde kılıyorum. Günlük hep Kur’an okuyorum. Dışarıya da fazla gitmiyorum. Ramazan Bayramı çocuklarım ile geçerdi. Buraya dışarıdan insanlar gelerek, bizleri ziyaret ediyorlar. Eskiden köyler, şehirlere taşınmamıştı. O zamanlar köylerin nüfusları kalabalıktı. Büyük küçük vardı. Adet, töre vardı. İnsanlar o zaman geleneklerine, göreneklerine bağlıydı. Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyenlere, kesenler haklarını verirlerdi. Sonra da çoluk, çocuk bir araya toplanıp ev ev gezerek, büyüklerin ellerini öperlerdi, bayramlaşırlardı” dedi.

Yaşlılığın ve gençliğin tadı başka

Eski bayramları çok severdik diye sözlerine başlayan diğer bir huzur evi sakini Sürme Taşdemir, “Bayramda gece horoz öterdi bizde kalkardırk Arkadaşlarla çeşmeye suya giderdik. İlk önce giden sevinirdi. Babam, camiye gider, bayram namazını kılardı. Elini öper büyüklerle çok heyecanlı bir şekilde bayramlaşırdık. Çünkü bize para veriyorlardı. Gençliğimizin bayramı çok güzel geçerdi. Şimdi bayram var mı yok mu bilmiyoruz. Yaşlandık ondan mı? Yoksa tadı mı yok? Onu da bilmiyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Buradaki doktorumuz daha bir yaşlıyı kırmamıştır. Çocukluğumuz da kavga ederdik geri barışırdık. Yaşlılarda aynı bu şekilde olmuş. Buraya huzurevi deniliyor ama çok mutluyuz. 14 senedir buradayım ama hiç kırılmadık. Bayram sabahı akın akın ziyaretçilerimiz geliyor. Aşağıda bir masa hazırlanır. Yabancılar, akrabalar oraya gelir. Orada güzel etkinlikler oluyor. Yaşlılığın ve gençliğin tadı başka. Halkımız maşallah çok tutkun akın akın ziyarete geliyorlar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Allah sağlıklı yaş versin. Yaşıma göre bayram güzel ama çocukluğumda bayram daha güzel oluyordu. Gençlere, Allah sağlıklı ömür versin. Vatanımız için temiz bir şekilde yetişsinler. Önemli olan temizlik. Ortalık çok kötü. Kötü yollara gitmesinler annelerine babalarına hayırlı bir evlat olsunlar. Biz buradaki insanlarla aynı kaderi bölüşmüşüz. 10 tane oğlu olan, bir tane kızı olan ve hiç çocuğu olmayan da burada” şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:01
  1. eski bayramlar
  2. örfler
  3. adetler
  4. Keçiören Belediyesi Huzurevi

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