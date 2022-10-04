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Dünya Eski Yunan genelkurmay başkanından Türkiye'yle savaş açıklaması: 3-4 gün sürer
Dünya

Eski Yunan genelkurmay başkanından Türkiye'yle savaş açıklaması: 3-4 gün sürer

Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken Yunanistan Eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'ten bir Türk-Yunan savaşı senaryosu geldi. Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan arasında çıkacak olası bir savaşın 3-4 gün süreceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:00:00 -
Eski Yunan genelkurmay başkanından Türkiye'yle savaş açıklaması: 3-4 gün sürer

Türkiye - Yunanistan hattında tansiyon bir süredir Yunanistan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor. Daha önce 'Erdoğan'ın sözlerini dikkate almamız gerek' diyen Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis savaş senaryosunu açıkladı. Eski bakan Yunan ordusu ile ilgili dikkat çeken bir yoruma da imza attı.

Savaş senaryosunu açıkladı

Son dönemde Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza atan Yunanistan'da gazeteler sayfalarını 'savaş senaryosu'na ayırdı. Ülke basınına konuşan Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis savaş senaryosunu açıkladı.

Türk-Yunan savaşı 3-4 gün sürer

Katıldığı bir programda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği değerlendiren Apostolakis, olası bir savaş senaryosunda çatışmanın en fazla 3-4 gün sürebileceğini belirtti.

Savaşı kimin kazanacağı belli olmaz

İki ülke arasında savaş çıkması durumunda kimin kazanacağının kestirilemeyeceğinin altını çizen eski bakan, 'Savaş çıkarsa çatışmanın tüm bölgeye yayılma ihtimali de var. Adeta kontrol edilmeye çalışılan ama edilemeyen bir yangın gibi olur' dedi.

Yunan ordusundan itiraf gibi açıklama

Apostolakis'ten Yunan ordusu ile ilgili dikkat çeken bir yoruma da imza attı. Apostolakis, 'Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var' dedi. Apostolakis Türkiye ile ilgili 'Türkler baskılarla bir araya gelmezler. Her şeyi tartarak hareket ederler' yorumunda bulundu. Eski bakanın bu açıklaması pek çok Yunan gazetesinde Haber oldu.

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Yorumlar

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Savaş 3 ay sürer. Yunanistan hezimete uğrar. ADB-RUS savaşı var. Esed Suriye'den çıkar. İsrail için 13 Temmuz 2022'de düğmeye basıldı. Kimsenin bir şeyden haberi yok.
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