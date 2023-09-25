Eski yıldız ismin kulübü Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet edecek! Sebebini de açıkladı

Romanya temsilcisi FCSB'den 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan ve kariyerini Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde sürdüren OlimpiuMorutan hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Morutan'ın eski kulübü FCSB, sarı-kırmızılı takımdan alacağı bonusun ödenmediği için FIFA'ya gittiği öğrenildi.

UniversitateaCluj altyapısında futbola başlayan Olimpiu Morutan daha sonra Botosani ve FCSB formaları giydi. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Olimpiu Morutan, 2021-2022 sezonu başında 4 milyon 200 bin euro karşılığında Galatasaray'a imza attı.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."