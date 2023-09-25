Eski yıldız ismin kulübü Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet edecek! Sebebini de açıkladı
FCSB’den Galatasaray’a transfer olan Ankaragüçlü Olimpiu Morutan hakkında bomba gelişme yaşandı... Morutan’ın Galatasaray’dan bir önceki kulübü olan FCSB, sarı kırmızılı ekibi FIFA’ya şikayet etmeye gittiği öğrenildi.
Romanya temsilcisi FCSB'den 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan ve kariyerini Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde sürdüren OlimpiuMorutan hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Morutan'ın eski kulübü FCSB, sarı-kırmızılı takımdan alacağı bonusun ödenmediği için FIFA'ya gittiği öğrenildi.
G.SARAY'A 4.2 MİLYON EUROYA GELDİ
UniversitateaCluj altyapısında futbola başlayan Olimpiu Morutan daha sonra Botosani ve FCSB formaları giydi. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Olimpiu Morutan, 2021-2022 sezonu başında 4 milyon 200 bin euro karşılığında Galatasaray'a imza attı.
Fatih Terim döneminde gösterdiği performansla eleştiri toplayan Rumen on numara, Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından takımda düşünülmedi. Olimpiu Morutan, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Pisa forması giydi.
OKAN BURUK BİR ANDA KESTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Galatasaray'ın sezon başında Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp döneminde iyi bir performans sergileyen Olimpiu Morutan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Zalgiris Vilnius maçlarında da forma şansı buldu. 24 yaşındaki orta saha, sonraki süreçte bir anda UEFA listesinden çıkartıldı.
ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDU
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında orta saha kurgusuna Olimpiu Morutan'ı dahil etti. Sarı-lacivertliler, Rumen oyuncunun bonservisini Galatasaray'dan aldı.
Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."
FCSB, GALATASARAY İÇİN FIFA'YA GİTTİ
FCSB'den Galatasaray'a transfer olan OlimpiuMorutan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre FCSB, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına geçmesinin ardından 1 milyon euroluk ikramiyeyi ödemeyi reddetmesi üzerine FIFA'ya gitti. Haberin detayında Olimpiu Moruţan'ın 2 yıl önce kulübe imza attığı anlaşma kapsamında Galatasaray'ın parayı ödemesi gerekiyordu...
Spor
Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!