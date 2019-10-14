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Eski Yargıtay üyesi Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

Emekli Askeri Hakim Albay Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayanlardan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ'a, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:51
Eski Yargıtay üyesi Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezası verilen kararı onayanlardan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ'ı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karadağ'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Karadağ ile avukatı katıldı.

ByLock'u kullandığı belirlenen, kamuoyunda "Kayseri hipnoz" davası olarak bilinen davada emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan heyet üyeleri arasında yer alan Karadağ, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Karadağ ile sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Sanık Muzaffer Karadağ'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen cezayı 12 yıla çıkardı.

Yargılama sırasında suçlamalara yönelik pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle hükmedilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Karadağ'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Ahmet Zeki Üçok ile ilgili süreç

Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında Karadağ da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.

Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:51
  1. Kayseri
  2. Ahmet Zeki Üçok
  3. eski yargıtay üyesi muzaffer karadağ
  4. FETÖ
  5. yargıtay
  6. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  7. Anadolu Ajansı

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