Eski Yarbay savunmasını yaptı: Gayriihtiyari giydim

Türkiye'yi sırtından vuran takiyyeci Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemler ile ilgili 142 sanıklı davada, eski Yarbay Sinan Şimşek'in esasa ilişkin savunması alındı.

Duruşma, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.

Sanıklar ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, esasa ilişkin savunması alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görevli şube müdürü eski Yarbay Sinan Şimşek savunmasını yaptı.

Şimşek, Merasim Sokak'ta yaşanan patlamaya şahitlik ettiğini, sonrasında eylem ihbarı ve uyarıları sebebi ile, kendisinde, yeni bir terör saldırısı düzenleneceği algısı oluştuğunu söyledi.

15 Temmuz'da tamamen askeri refleks ile, kimseden emir ya da talimat almadan, sorumluluğu gereği görev yerine gittiğini ileri süren Şimşek, terör örgütleri PKK veya DAEŞ tarafından kışlaya yönelik terör saldırısı ihbarı üzerine başka bir yere değil, kendi iş yerine gittiğini, bu gibi durumlarda bir askerin yapması gereken ilk şeyin, görev yerine gitmek olduğunu, mesleki refleksler ile hareket ettiğini söyledi.

Önceden de pek çok defa, mesainin ardından kışlaya sivil kıyafet ile gittiğini öne süren Şimşek, kimsenin kendisine neden geldiğini sormadığını, her zamanki gibi turnikelerden geçerek kışlaya girdiğini, cep telefonunu önceden yaptığı gibi araçta bıraktığını söyledi. "Darbe girişiminin içinde bulunsam telefonumu yanıma almaz mıydım?" diyen Şimşek, karargahta bulunduğu sürede hiçbir telefon görüşmesi olmadığını, askeri kıyafetini giydiğini, rütbe ve isimlik, kamuflajının da takılı olduğunu, çıkarma ya da gizleme ihtiyacı hissetmediğini söyledi. Asker kişinin, kendi kıyafeti olan eğitim elbisesini giymesinin suç delili sayılmasının, akla ve mantığa uygun olmadığını savunan Şimşek, bu kıyafeti giymiş olmasının, darbeye teşebbüs eylemine katıldığını gösteren bir delil olamayacağını ileri sürdü. Şimşek, böyle bir gecede eğitim elbisesi giymenin gayet normal olduğunu savundu.

"Gayriihtiyari giydim"

Darbe girişimi ile ilgili kendisine yazılı ya da sözlü hiçbir bilgi gelmediğini ileri süren Sinan Şimşek, gece boyunca hiç silah taşımadığını, geceyi bir albayın yanında geçirdiğini iddia etti.

Şimşek, kışlada mühimmat yeleği giydiği iddiası ile ilgili, mühimmat yeleğini muhtemel bir terör saldırısına karşı gayriihtiyari alıp, kısa süre giydiğini, ceplerinin tamamen boş olduğunu, mühimmat bulunmadığını, bugün aynı şeyleri yaşasa bu yeleği tekrar giyeceğini savundu.

İlerleyen saatlerde olanları öğrenmek amacıyla dışarı çıktığında, nizamiyede çoğunun erlerden oluşan bir grup asker gördüğünü söyleyen Şimşek, gördüklerini, muhtemel terör saldırısına karşı, kışlayı koruma maksatlı emniyet tedbirleri kapsamında değerlendirdiğini öne sürdü.

Şimşek, karargahın darbeye karıştığı ile ilgili bir şüphesi olmadığını, kanunsuz bir olay görmediğini, kışlada darbe emare ve atmosferinin olmadığını, kanunlara uygun hareket ettğini, kanuni olmayan hiçbir emir almadığını, vermediğini ileri sürdü.

Şimşek, gece saatlerinde karargahtan ayrılmak istediğini ancak cadde ve sokakların tutulması nedeniyle s saatlerde dışarı çıkmanın güvenli olmayacağı sonucuna vardığını, ortam sakinleşip güvenlik sağlandığında gitmeyi düşündüğünü iddia etti.

"Galiba darbe oluyor"

Şimşek, darbeyi destekleyen hiçbir eylemi olmadığını söyleyerek bir askere söylediğini öne sürdüğü "Çok kötü şeyler oluyor, galiba darbe oluyor." sözlerinin, lehine değerlendirilmesini istedi.

Şimşek, saat 23.00 sıralarında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını görmesinin ardından yaşananların bir darbe teşebbüsü olduğunu anladığını ileri sürerek girişimi öğrendikten sonra emrindeki personeli eve gönderdiğini, bunun darbeciler ile hareket etmediğini gösteren en önemli delil olduğunu söyledi.

Kaçmadığını, kaçacak bir şey yapmadığını söyleyen Şimşek, sivil kıyafeti ve aracı ile kışladan ayrıldığını, 18 Temmuz Pazartesi günü mesaiye gittiğini, suç işlemiş olsam gitmeyeceğini savunarak, darbeci Tuğgeneral Erhan Caha'nın saat 21.00 sularında kışlada bulunanlara darbe girişimini bildirdiği iddiasını ise kabul etmedi. Şimşek, Caha'yı hiç görmediğini, karargahta olduğunu da bilmediğini savundu.

Darbe girişimi esnasında Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde hiç bulunmadığını, dolayısı ile yayınlanan mesajları görmediğini ileri süren Şimşek, Uzman Çavuş Erdal Anbarcı'nın yaralanması ile de ilgisinin bulunmadığını savunarak Anbarcı'nın da kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi.