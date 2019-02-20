0553 313 94 23

Eski valiye FETÖ'den 15 yıl hapis

FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Çorum'un eski Valisi Sabri Başköy hakkında, terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
Eski valiye FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski Çorum Valisi Sabri Başköy'ün FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Başköy ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararı gereği dosyaya giren evrak hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan Cumhuriyet SavcısıMustafa Manga, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Dosyadaki delillerden sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun sabit olduğunu ifade eden Manga, sanık Başköy'ün alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre isteyen Başköy, silahlı terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, "Savcının mütalaasına katılmamız mümkün değil. Hakkımdaki iddiaların tamamına cevap verdim. Suçsuzum, beraat istiyorum." diye konuştu.

Aleyhindeki gizli tanık beyanının da doğru olmadığını savunan Başköy, örgütün Ankara'daki hiçbir kurumuna gitmediğini söyledi.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa savunma için süre verip duruşmayı 15 Nisan'a bıraktı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  1. Ankara
  2. Eski Çorum Valisi Sabri Başköy
  3. FETÖ davası
  4. hapis istemi
  5. iddianame

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp yetmezliği olanlara çok önemli uyarılar
    1. Kalp yetmezliği olanlara çok önemli..
    2. "Yalancı baharın" ardı yoğun kar
    3. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    4. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    5. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    6. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    7. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    8. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    10. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    11. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    12. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    13. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    14. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    15. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    16. Araç yangını korkuttu
    17. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    18. CHP’de bir başkan daha istifa etti!..
    19. Bakan Kurum, Gaziantep’te millet..
    20. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu..
    21. Malezya'da eski muhalefet liderine..
    22. Muratpaşa Belediyesi afişleri yırtıldı
    23. Tuşba’da çatı yangını
    24. "Polisimi Seviyorum, Emniyeti..
    25. Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis
    26. Kartepeliler’den Başkan Kurt’a ziyaret
    27. 'Nafaka düzenlemeleriyle sorunlar daha..
    28. Sağlık Bakanlığı’ndan Hatay’a 6..
    29. Tarihi aygır depolarında ata sporları..
    30. Trabzonspor’dan oyuncuların sağlık..
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"