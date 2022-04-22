Eski uygulama olsaydı… AK Parti’nin yaptığı düzenleme Kılıçdaroğlu’na yaradı

AK Parti hükümeti, elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar için özel bir uygulamayı hayata geçirerek, elektriklerin hemen kesilmemesi uygulamasını hayata geçirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturasını ödemediği halde ancak dün kesintiye gidildi.

AK Parti’nin hayata geçirdiği uygulama sayesinde Kılıçdaroğlu’nun sözde protesto amaçlı faturalarını ödemediği halde elektrikleri hemen değil aylar sonra kesilmiş oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde bu konu da masaya yatırıldı.

Murat Alan konuya dair şunları söyledi:

CHP lideri, “Zamlar geri alınmadan faturalarımı ödemeyeceğim, siz de ödemeyin” diyordu. Biz de soruyorduk, “2-3 aydır fatura ödemediği halde neden kesilmiyor?”

AK Parti döneminde, ola ki elektrik faturalarını ödeyemeyen, sorun yaşayan yaşlılar, şehit yakınları ve benzeri durumlar için bir kriter getirilmiş. Bütün Avrupa ve Amerika kıtasında olduğu gibi denmiş ki, öyle pat diye kesemezsin sen bu vatandaşın elektriğini.

Şimdi Kılıçdaroğlu böyle bir haktan istifade etmiş, AK Parti’nin getirdiği bir ayrıcalık sayesinde iki buçuk aydır elektrik faturasını ödemiyormuş. Elektrikleri de dün itibariyle kesilmiş.