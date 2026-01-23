Eski Uşak Milletvekili Mehmet Altay vefat etti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teşkilatımızın başı sağolsun

Bir süredir kanser tedavisi gören Mehmet Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Altay'ın vefat haberinin ardından AK Parti'den peş peşe taziye mesajları geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DEĞERLİ AİLESİNİN VE TEŞKİLATIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye mesajında şunlara yer verdi:

24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağolsun.

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: AK PARTİ CAMİASINI SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Duran ise taziye mesajında şunları kaydetti:

24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.