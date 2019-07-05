Eski Türkiye yok ama AVM’deki mescitler hâlâ yerin dibinde!

Her anlamda rahatlığın hüküm sürdüğü yeni Türkiye’de yıllar sonra hâlâ izbe yerlerde, yerin dibinde, gözlerden uzak yerlerdeki mescitlerde namaz kılmak zorunda kalan vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.

Dipler eski Türkiye’ye ait

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ibadet özgürlüğü konusunda olumlu adımlar atılsa da mescitlerin bulunduğu yerlerin eski Türkiye’ye ait olduğunu ifade eden Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde mescitlerimiz okullarda, işyerlerinde, AVM’lerde ve diğer yerlerde hızla geliştirildi. Biz bugüne şükrediyoruz. Fakat nerede olursa olsun ibadethanelerin, özellikle engelli insanların rahatlıkla gidip gelebileceği ve ibadet edebileceği geniş, nezih bir yerde olması Türkiye’deki insan hakları açısından güzel bir şey olur. Mescitlerin bodrum katlarına konulması bugünün düşüncesi değil. Geçmiş karanlık dönemlerdeki düşüncenin eseridir. ‘At kenara gitsin’ ‘Nasıl olsa milleti ibadet ettirmiyoruz’ ‘Engelliyoruz’ mantığıyla hareket edildi. Ama bugünkü talebimiz TBMM içerisindeki mescidin eksi katta olmasından ziyade bir cami şeklinde olmasıdır. Çünkü bu ülke Müslümandır” diye konuştu.

TBMM’de bile mescit eksi katta

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Zamanın kent planlayıcıları projelerini çizerken, maalesef mescitleri binaların en kuytu ve atıl yerlerine yapmışlar. Bunlar doğru bir şey değil. Oysa bizim ecdadımız yaşadıkları muhitin en güzel yerlerine cami ve mescit yapmışlar. Bu da ecdadımızın dinimize ve ibadethanelerimize ne derece önem verdiğini gösteriyor. Mesela Ankara’da bir kişi namaz kılmak istese birçok camileri bulamaz. Çünkü birçok caminin minaresi yok. Kesin bir çözüm getirilmesi gerekiyor. TBMM’de bile mescit eksi katta yer alıyor. Halbuki TBMM’nin kullanılmayan açık bir sürü alanı var. Meclisin bahçesinin bir köşesine çok güzel bir cami yapılabilir” ifadelerini kullandı.