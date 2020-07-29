Eski Türkiye büyükelçisi İngiliz istihbaratının başına getirildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Richard Moore'un Gizli İstihbarat Servisi'nin (MI6) yeni şefi olacağını açıkladı.

İngiltere basınında yer alan son dakika haberlerine göre Moore, sonbaharda hizmetten ayrılacak olan Sir Alex Younger'ın yerini alıyor.

Moore şu anda Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi'nde siyasi direktör ve eski Türkiye büyükelçisi ünvanlarına sahip.

"Richard başarılı bir istihbaratçı"

Görevden ayrılmak üzere olan MI6 şefi Sir Alex Younger: "Bu değişiklikten çok memnunum. Richard oldukça başarılı bir istihbarat memuru ve onu tekrar hizmete bekliyoruz" şeklinde konuştu

Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "Richard'ı Gizli İstihbarat Servisi'nin bir sonraki şefi olarak atamaktan mutluluk duyuyorum" dedi ve ekledi:

"O, muazzam bir deneyim ile istihbarata geri dönüyor ve yorulmak bilmeyen çabaları halk arasında nadiren görülen, ancak İngiltere'nin güvenliği ve refahı için kritik olan bir grubun çalışmasından sorumlu olacak.

"Gizli İstihbarat Servisi'ne liderlik ettiği sırada yaptığı her şey için Sir Alex Younger'a saygılarımı sunuyorum. Artan ve daha çeşitli tehditlerin olduğu bir dönemde hizmetini dikkatli ve etkili bir şekilde yerine getirdi."

Beşiktaş yönetim kurulunda görev yapmıştı

Richard Moore, Libya'da doğdu. Kendisini "yarı İrlandalı tüm Birleşik Krallık'lı" olarak tanımlıyor.

Lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde Felsefe, Politika ve Ekonomi dallarında tamamladı. 2014 yılının Ocak ayında David Reddaway'den sonra Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi olarak atandı.

Daha önce MI6'in farklı kademelerinde görev yaptı.

Moore, Türkiye'de olduğu dönemde Beşiktaş Futbol Kulübü yönetim kurulunda da görev yapmıştı.