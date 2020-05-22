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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "BAE, Arap Baharı'nı yok etmekle görevli"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:15:51 -
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "BAE, Arap Baharı'nı yok etmekle görevli"

RABAT (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Arap Baharı'nı yok etmekle görevli olduğunu ve bu ülkelerde karşı devrimi desteklediğini söyledi.

Fas'ta muhalefet kanadındaki Fas Bağımsızlık Partisi'nin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Korona Salgını Altında Uluslararası Dönüşümler" seminerine katılan Merzuki, burada açıklamalarda bulundu.

"BAE, Arap Baharı'nı yok etmekle görevli" ifadesini kullanan Merzuki bu duruma daha önce Tunus'ta bugün de Libya'da tanık olunduğunu vurguladı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki şöyle devam etti:

"BAE'nin bölge ülkelerinde karşı devrimi yönlendiren taraf olduğu biliniyor. Ancak, Arap Baharı dalgası durmadı sadece tökezleyerek geri çekildi ve tekrardan dönecek."

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'deki insani felaket ve savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirten Merzuki, bu kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini ifade etti.

Bazı siyasiler ve aktivistler, Arap Baharı'nın kaleleriyle mücadele için büyük enerji harcayan, yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını uygulayan BAE'yi, Tunus'un demokratik kazanımlarını yok etmeye ve Mısır'da 2013'te yaşanan karşı devrim senaryosuna benzer bir yolla ülkenin egemenliğine el koymaya çalışmakla suçluyor.

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