Eski trol sayfasında yeni ifşalar! Ekrem İstanbul’u nasıl yabancılara teslim etti?

Ekrem İmamoğlu'nun trol sayfalarından "İBB Haber" sayfası, geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB’ye ait ifşalara başlamıştı. Bugün yayınladığı videosu ile öyle bir ses getirdi ki, bakalım CHP seçmeni bu duruma ne diyecek. AK Parti hakkında kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay Karargahı’nın alt katında “İrtica.org” ile turkatak.gen.tr" isimli internet sitelerini açarak operasyon çeken kafa bu kez İBB’de deşifre oldu. Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yapmak için kurulan “İBB haber” adlı troll sitesi, Ekrem İmamoğlu’na ait yeni bir ifşa videosu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu yabancı elçiler için neden bu kadar önemli? başlığıyla yayınlanan videoya ve açıklanan iddiaya göre, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Ulaşım ve trafik projesi adı altında 5 milyonluk bir hibe anlaşması imzaladı. ABD ile yapılan bu anlaşma ile İstanbul’un trafik sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin tüm kritik verileri ABD merkezli bir firmaya teslim edildi.

İddialar gerçek olabilir mi? ABD Büyükelçilik sitesinden İmamoğlu paylaşımı!

ABD Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Konsolosluklar’a ait olan tr.usembassy.gov sitesinde bu anlaşma için şu ifadeler kullanıldı.

“USTDA’nın sağladığı teknik yardım, Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek standartlarda kent hizmeti vermesine ve artan veri yönetimi ihtiyaçlarını karşılamasına imkan vererek, İstanbul’un veriye dayalı politika yapma kapasitesini dönüştürecektir. Analitik Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Belediye’nin muhtelif birimlerinde görevli çalışanlar nezdinde büyük verileri ve veri analiz becerilerini daha etkin bir hale getirmesini ve daha da geliştirmesini sağlayacaktır. Bu proje, USTDA’nın İstanbul’un trafik akışının ve ulaştırma ağının dönüşümüne destek vermek üzere daha önce sağladığı hibeyi tamamlayıcı niteliktedir ve bu hibe temelinde oluşturulmuştur.” İfadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca ilgili içerikte, “ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), şehrin dijital altyapısının dönüşümüne destek sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hibe sağladı. USTDA’nın sağladığı hibeyle İstanbul’un veri merkezinin kapsamının genişletilmesi ve Analitik Mükemmeliyet Merkezi kurulması için sağlanacak teknik yardım finanse edilecek.” Denildi.